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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:36

Двоих мужчин задержали по делу об убийстве и поджоге шести человек в Карелии

Следователи поймали двух подозреваемых, которые могли убить шесть человек и поджечь два дома в Карелии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Преступники убили и подожгли шестерых человек. Фото: СК России

Преступники убили и подожгли шестерых человек. Фото: СК России

Следователи Карелии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве и поджоге шестерых человек. Напомним, ночью 1 августа в поселке Деревянное горели два частных дома. В одном из них специалисты нашли четыре трупа, среди которых тело женщины с ножевыми ранениями. В другом доме было два тела мужчин. По версии следствия, людей поджег преступник, который до этого убил их.

- В совершении преступления подозреваются двое ранее судимых местных жителей, которые задержаны. Следователями будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые собирают необходимые улики и опрашивают свидетелей. Там же проводится работа с подозреваемыми. Расследование уголовного дела продолжается.