Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:40

Мужчина чуть не убил знакомого в Петербурге из-за пропажи телефона

Жителя Краснодарского края судят в Петербурге за покушение на убийство знакомого
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Кубанец чуть не убил петербуржца из-за пропажи телефона.

Кубанец чуть не убил петербуржца из-за пропажи телефона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пропажа телефона чуть не привела к убийству. Все произошло 24 мая в доме 115к3 по улице Савушкина в Северной столице. 39-летний уроженец Краснодарского края общался со знакомым и вдруг заметил, что его сотовый куда-то исчез. Мужчина решил, что друг его украл. На этой почве между приятелями завязалась ссора. Сначала кубанец стал избивать знакомого кулаками по голове, а потом и вовсе ударил его ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В конфликт вмешались присутствующие лица. Они пресекли преступные действия мужчины. Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь, - добавили в ведомстве.

На кубанца завели уголовное дело о покушении на убийство. Материалы дела передали на рассмотрение в Приморский районный суд.