Продажи апартаментов в Avenue Apart Pulkovo стартовали 1 августа

Продажи открылись 1 августа, но предварительное бронирование началось еще в июне.

Рынок Петербурга пополняется новыми апартаментами. За полгода в продажу вышли пять проектов общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Один из самых масштабных проектов - AVENUE APART PULKOVO. Апартаменты расположены на Московском шоссе, недалеко от станции метро «Звездная».

- На площадке к 2025 году планируется построить апарт-отель из четырех корпусов на 959 номеров. Общая площадь комплекса – 24 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составят 3–3,6 миллиардов рублей, - сообщили в пресс-службе компании DVA Group.

Продажи открылись 1 августа, но предварительное бронирование началось еще в июне. Договоры составлены на 5 процентов апартаментов, что указывает на повышенный интерес покупателей и инвесторов. Цена недвижимости – от четырех миллионов рублей, а ожидаемый доход – 11 процентов годовых.

- Близость аэропорта Пулково и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» обеспечит стабильный приток гостей апарт-отеля, прибывающих в наш город по работе, а удобные транспортные развязки, наличие ведущих ВУЗов города и страны, а также собственная инфраструктура понравится отдыхающим и учащимся, – отметил генеральный директор DVA Group Дмитрий Ходкевич.