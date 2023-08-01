64 магазина одежды открылось в Петербурге за полгода

В Петербурге за шесть месяцев 2023 года открылось более 60 магазинов одежды и аксессуаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

64 магазина одежды, обуви и аксессуаров открылось в Петербурге за первую половину 2023 года. А закрылось за этот же период 38 магазинов. Таким образом, соотношение открытий к закрытиям превысило 68%, что является рекордным показателем за последние четыре года. Такими данными поделились аналитики NF Group.

Такое число открытых магазинов связывают с тем, что с российского рынка уходят международные бренды и появляется больше свободных площадей. При этом основную часть освободившихся помещений занимают российские производители одежды и аксессуаров.

- Увеличение площадей, арендуемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров, связано со стремлением российских ретейлеров занять нишу, которая освободилась в связи с уходом международных брендов с рынка, - говорят аналитики.

Основными торговыми коридорами в Северной столице стали Старо-Невский проспект и Большой проспект Петроградской стороны. При этом последний в 2023 году даже обогнал первый по количеству магазинов одежды, обуви и аксессуаров.