Полицейские в Петербурге раскрыли убийство гендиректора ритуальной фирмы, произошедшее 11 лет назад

Сотрудники полиции задержали троих мужчину по делу о жестоком убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге раскрыли убийство 11-летней давности. В мае 2012 года в Пикалево нашли раненого гендиректора ритуальной фирмы. Из сторожки на кладбище его отвезли в больницу. Но от колото-резанной и огнестрельной раны он умер в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли резонансное убийство. В ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет они вышли на след троих ранее судимых уроженцев Северной столицы, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одного подозреваемого задержали в Петербурге, другой находился в Севастополе. А третий мужчина – в колонии из-за другого преступления. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и ищут всех соучастников и организаторов жестокого убийства.