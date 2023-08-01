В четырех хостелах Петербурга прошли обыски по делу о незаконных мигрантах

Следователи провели обыски в хостелах, где живут мигранты. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

ГСУ СК РФ по Петербургу проводит расследование по делу о незаконной миграции. В рамках расследования в хостелах Петербурга, где живут иностранцы, утром 1 августа прошли обыски. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

- На территории Красногвардейского района города проводятся обыски в четырех хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что к незаконной миграции причастны, как минимум, девять человек. Они оформляли иностранцев по поддельным документам, а те платили за это деньги. На данный момент, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и ищут остальных подозреваемых.

Напомним, полицейские в Петербурге раскрыли уголовное дело 11-летней давности. Тогда трое мужчин убили гендиректора ритуальной фирмы. Причастных задержали лишь накануне. Один из них находится в СИЗО из-за другого преступления.