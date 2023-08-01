Виновник массового ДТП в Петербурге заплатил 1,5 млн рублей пострадавшей 15-летней девочке

Петербуржец выплатил 1,5 млн рублей пострадавшей в массовой аварии 15-летней девочке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец, устроивший 18 апреля 2021 года массовое ДТП на Санкт-Петербургском проспекте, заплатил пострадавшей 15-летней девочке 1,5 млн рублей. Когда все произошло, ей было 13 лет. В аварии она получила серьезные травмы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В тот день была ясная погода, а асфальт сухой. Ничего не предвещало беды. Но петербуржец разогнал свой «Киа Рио» почти до 80 километров в час, что не позволило ему контролировать машину. На дороге он задел «Киа Соул», который ехал слева. Оба автомобиля выехали на встречку. Там «Киа Рио» столкнулась с «Рено Сандеро», а «Киа Соул» выехала на обочину и опрокинулась на двух пешеходов, среди которых была девочка-подросток.

- Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года с запретом на право управления ТС сроком на полтора года и освободил фигуранта от наказания в связи с истечением сроков давности. А также взыскал с мужчины в пользу несовершеннолетней 1,5 млн рублей, - добавили в пресс-службе.