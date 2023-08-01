Житель Ленобласти, который сжег заживо собственную мать, получил 16 лет колонии

Мужчину отправили в колонию строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Ленобласти вынес приговор мужчине, который убил собственную мать и пытался убить знакомого. Инцидент произошел 20 августа прошлого года в Бокситогорском районе. Втроем они выпивали, и между ними возникла ссора. Тогда мужчина облил обидчиков легковоспламеняющейся жидкостью, поджег, а сам сбежал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- От полученных ожогов мать подсудимого скончалась в больнице, а знакомый получил ожоги 43% тела. Преступление в отношении мужчины не было доведено до конца по независящим от осужденного обстоятельствам, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Все это время подсудимый находился в следственном изоляторе. В итоге суд назначил ему лишение свободы сроком на 16 лет и ограничение свободы на два года. Его отправят в исправительную колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.