Почти 30 тысяч ипотек оформили в Петербурге в первой половине 2023 года

Петербуржцы оформили ипотек более чем на 150 млрд рублей в первой половине 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга стали чаще брать ипотеку на покупку квартир. Только за первую половину 2023 года петербуржцы оформили более 29,4 тысячи ипотечных займа, что на 11% больше показателей за аналогичный период 2022 года. Всего же за полгода общая сумма выданных ипотечных кредитов составила почти 151,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.

Чаще всего петербуржцы брали ипотеку в июне - свыше 5,8 тысячи займов на сумму в 30 млрд рублей. При этом годом ранее высокий спрос на такие кредиты приходился на январь, февраль и март. Например, в первый весенний месяц 2022 года выдали более 7,5 тысяч ипотек. Но тогда к лету рынок кредитования резко упал. В этом же году ситуация оказалась обратной.

- Обычно летом активность покупателей снижается. Повышенный спрос в июне 2023 года был связан с желанием петербуржцев успеть приобрести квартиру до роста ставок по ипотеке, который ожидался после повышения ставки Центробанка, - пояснила эксперт Елена Лапшина.

Отметим, что Банк России 21 июля повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%.