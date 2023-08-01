Обокравшую участника саммита «Россия - Африка» сотрудницу отеля задержали в Петербурге

Сотрудницу отеля в Петербурге задержали за кражу денег и банковских карт из номера иностранца. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские задержали сотрудницу одной из гостиниц, расположенной на улице Александра Невского в Петербурге. Ее подозревают в краже денег и банковских карт из номера иностранца. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что ранее в полицию обратился 20-летний аргентинец, который прибыл в Северную столицу на саммит «Россия - Африка».

- Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу1,8 тысячи долларов, 25 тысяч рублей и пяти банковских карт из сейфа в своем гостиничном номере. Общий ущерб составил более 190 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

После подачи заявления полицейские возбудили уголовное дело о краже. По камерам видеонаблюдения установили, что деньги стащила 37-летняя супервайзер хозяйственной службы гостиницы. Правоохранители нагрянули к ней домой и задержали воришку. А похищенное вернули иностранцу.