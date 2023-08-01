Фонтаны в Петербурге будут отключать в День ВДВ на время купания десантников

В Петербурге не станут отключать фонтаны на День ВДВ. Фото: Артем КИЛЬКИН

День Военно-десантных войск, который отмечается 2 августа, у многих людей ассоциируется с купающимся в фонтанах десантниками. Однако отключать их в Петербурге в этот день не собираются. Но подачу воды могут прекратить, если кто-то вдруг решит там освежиться. Об этом сообщает Водоканал.

- На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00, - добавили в Водоканале.

Однако некоторые фонтаны все же 2 августа включать не будут. Только связано это не праздником, а с проведением плановых работ по чистке искусственных источников. Так, в этот день вода не будет поступать в фонтаны на Большой Московской улице, 6, на Литейном проспекте, 46, на Румянцевой площади, 2, на Благодатной улице, 34, на улице Севастьянова, 4 и в Александровском парке у ресторана «Алые паруса».