Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов тыла. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 августа в стране отмечают День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Всех причастных к этому празднику поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что боеспособность армии и флота любого государства зависит от слаженной работы тыловых служб. Слова главы города приводит пресс-служба Смольного.

- Отечественные тыловые формирования, как и наш город, ведут свою историю от Петра Великого. По указу основателя Санкт-Петербурга был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган - Провиантский приказ для централизованного продовольственного обеспечения русской армии, - отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что именно военнослужащие тыла снабжали войска едой и имуществом во времена Великой Отечественной войны. Они передавали топливо и боеприпасы, перевозили людей и грузы, ремонтировали военную технику и вооружение.

- Спасибо генералам, офицерам и всем военнослужащим войск тыла за жизненно необходимую работу! – добавил Беглов.