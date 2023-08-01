Двое мигрантов устроили жестокую драку в Ломоносовском районе Ленобласти

Сотрудники полиции поймали подозреваемого в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали мигранта, который избил своего соотечественника в Ломоносовском районе. Инцидент произошел днем 20 июля. В полицию обратились врачи, когда к ним привезли избитого пациента в тяжелом состоянии. Помощь потребовалась 50-летнему иностранцу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого в итоге удалось поймать только в Москве. Его задержали около девяти часов вечера 30 июля в районе Ясенево. 43-летнего мужчину, который тоже оказался мигрантом, привезли обратно в Ленобласть и поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.