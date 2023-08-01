Петербурженка устроила резню в солярии и ранила мужчину из-за ссоры

Суд арестовал петербурженку по делу о резне в солярии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая резня произошла в солярии в Петербурге около семи часов утра 30 июля. Это случилось на четвертой Советской улице. Женщина внезапно напала на знакомого и не менее трех раз ударила его ножом в живот и левое бедро. В итоге здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Женщину задержали в этот же день. 31 июля ей предъявили обвинение. Суд принял решение арестовать подозреваемую на два месяца. В следственном изоляторе она пробудет до 29 сентября, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, накануне двое мигрантов устроили драку в Ленобласти. Один из соперников сильно пострадал и попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обидчик успел уехать в Москву, но полицейские все равно поймали его и вернули в регион.