Против поджигателя военкомата в Петербурге возбудили уголовное дело

Поджигателя военкомата арестовали и пометили в изолятор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция в Петербурге возбудила уголовное дело против мужчины, которого подозревают в поджоге военкомата на улице Чайковского. Напомним, все произошло 31 июля. После поджога он сел в свой автомобиль и протаранил ворота соседнего дома. Подробности случившегося сообщает «Мойка 78».

- Подозреваемого задержали у обгоревшей двери военкомата. Им оказался 53-летний петербуржец, водитель фирмы, занимающейся строительными работами. Последний месяц лета фигурант встретил в изоляторе, - пишет издание.

По словам некоторых очевидцев, в момент совершения преступления мужчина был полностью раздет. Против преступника возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Но мотивы преступления он пока не объяснил.