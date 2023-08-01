Петербуржцы потратили более 95 млн рублей на парковку в Петроградском районе за месяц

Парковка на Петроградке стала платной с 1 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту подвел итоги работы платной парковки в Петроградском районе за первый месяц. Напомним, она начала работать с 1 июля. За это время петербуржцы потратили на стоянку более 95 миллионов рублей. А жители района успели оформить около 10800 парковочных разрешений.

- В июле в зоне платной парковки Петроградского района инспекторами было зафиксировано 460 автомобилей с закрытыми или снятыми номерами. От посторонних предметов очищено 266 госзнаков, обнаружены 194 транспортных средства без номеров. Проведено 300 разъяснительных бесед с автомобилистами, - сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Напомним, специалисты начали подготовку к появлению зоны платной парковки на Крестовском острове. Она начнет работать с 1 октября, поэтому к концу сентября там появятся специальные знаки, а также белая и голубая разметка. Стоянка станет платной на 29 улицах.