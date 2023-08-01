Мигрант пытался перевезти через границу Ленобласти 14 «Айфонов» и ноутбук. Фото: Пограничное управление

Пограничники поймали отчаянного мигранта. Иностранец пытался перевезти через границу Ленинградской области партию техники «Apple». В его машине под запасным колесом нашли 14 «Айфонов» и один «Макбук». Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления.

– В автомобильном пункте пропуска Торфяновка правоохранители задержали партию партии техники, которую мужчина собирался незаконно вывезти из страны, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время проверки автомобиля «Форд Фокус», за рулем которого находился гражданин одной из республик Средней Азии, пограничники и таможенники обнаружили 14 телефонов и один ноутбук. Техника не прошла процедур контроля. Поэтому ее передали специалистам Выборгской таможни для определения стоимости товаров. Нарушителя российского законодательства привлекут к ответственности.