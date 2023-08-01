Без вести пропавшего 27-летнего петербуржца ищут три месяца. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге волонтеры «ЛизыАлерт» ищут без вести пропавшего мужчину. 27-летний местный житель ушел из дома 1 мая. Спустя целых три месяца его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в своем официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным жителям Северной столицы.

Они также опубликовали ориентировку на молодого человека. На ней указан рост около 180 сантиметров, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза и русого цвета коротко подстриженные волосы. Родственники пропавшего уточнили, что не знаю, во что был одет мужчина в день исчезновения. Из особых примет – татуировка на шее. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Дарье по телефону 8 952 373 23 25.