Задержаны двое подозреваемых в убийстве шести человек и поджоге двух домов в Карелии. Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемых в массовом убийстве, случившемся накануне в уединенном селе Деревянное в Карелии, задержали правоохранители. Как сообщили местные следователи, причастных к гибели шести человек, а также пожарам в двух местных домах, увидели в двух ранее судимых мужчинах 37-ми и 38-ми лет. По предварительным данным, они искали закладки с наркотиками в жилье жертв.

– В одном из домов нашли тела двоих мужчин с ожогами. В соседнем – тела четверых человек. Одна из них – женщина с ожогами и ножевыми ранениями. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемых, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники органов продолжают выяснять все обстоятельства и подробности происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что искавшие запрещенку в последний момент пожалели двух детей: выкинули третьеклассницу и ее старшего брата в окно, когда подожгли дом. Но подробности и хронология той злосчастной ночи заставляют шевелится волосы на голове.