247 петербуржцев заразились коронавирусом за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге снова подскочила заболеваемость коронавирусом. Так, за минувшую неделю – с 24 по 30 июля – в городе зафиксировали 247 заболевший. Кроме того, два человека скончались от ковида. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

– В больницы Северной столицы поступила 33 человека с covid-19, – говорится в опубликованном отчете.

По данным администрации города на Неве, на 31 июля из 749 коронавирусных коек заняты более половины – 668. В реанимации сейчас находятся 53 человека, а к аппаратам ИВЛ подключены 14 местных жителей. К слову, рост заболеваемости наблюдается по всей России. Забытый вирус вновь атакует жителей страны.

Ранее spb.kp.ru писала, что два человека умерло от коронавируса в Петербурге за сутки 28 июня. На стационарном лечении сейчас находиться почти 900 человек.

Кстати, Россия поможет Никарагуа в создании вакцин от гриппа и коронавируса. Проект представили на саммите в Петербурге.