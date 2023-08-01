Петербуржцы предложили превратить Думскую улицу в бизнес-пространство

В администрации Центрального района продлили прием предложений по развитию территории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают выбирать стратегию развития главных скандальных улиц: Думской и Ломоносова. Так, глава Центрального района Елена Федорова публично заявила в своих социальных сетях о том, что прием предложений решили продлить. Пока что среди главных идей по модернизации злачных территорий: кофейная улица, медиаплощадка и бизнес-пространство.

– Каждый может поучаствовать в обсуждении. Продлеваем прием предложений до 15 сентября. Направить их в администрацию района можно любым удобным способом, – рассказала председатель администрации.

Пока что активно высказываются жители домов по набережной канала Грибоедова. Они предложили открыть единый центр культурного туризма и просвещения для гостей и жителей Петербурга, разместить в зданиях барного квартала апарт-отели для среднего класса и кофейни с высококачественными сортами кофе.