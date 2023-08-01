Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 19:42

Пенсионер заблудился и несколько часов блуждал в лесу Ленобласти

Несколько часов блуждавшего по лесу в Ленобласти мужчину вывели спасатели
Элеонора КУРЮМОВА
Пенсионер заблудился в лесу около деревни Чажешно в Ленобласти.

Пенсионер заблудился в лесу около деревни Чажешно в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели из Ленобласти снова поспешили на помощь заблудившемуся в лесу местному жителю. Зачем пожилой мужчина ушел в лесной массив, специалисты аварийно-спасательной службы раскрывать не стали. Но уточнили, что ждать потерявшемуся среди густых зарослей пришлось недолго,

– Пенсионер заблудился в лесном массиве в районе деревни Чажешно Всеволожского района, – рассказали в пресс-службе организации.

Встревоженные родственники сообщили о пропавшем на пульт спасателей около четырех часов дня. На вызов откликнулся отряд города новая Ладога. Сотрудники поискового отряда после непродолжительного прочесывания массива обнаружили пострадавшего. Они вывели уставшего мужчину и передали его родственникам.

Напомним, что перед походом в лес обязательно нужно предупредить о своем променаде родственников и взять заряженный мобильный, Также желательно одеваться в яркие цвета.