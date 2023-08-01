«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге со 2 по 4 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северную столицы снова накрыл «желтый» уровень опасности. Причина оказалась ужасно прозаичной: Петербург уже начал готовиться к осени и пригласил в границы города мощные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– «Желтый» – второй уровень, означающий потенциально опасную погоду, – вновь напомнили в пресс-службе городского правительства. По информации Росгидрометцентра, дожди и молнии с громом пройдут в городе на Неве с шести часов вечера 2-го августа до шести часов утра 4-го числа. В пресс-службе Смольного обратились к водителям с просьбой быть особенно осторожными за рулем и по возможности воздержаться от использования автомобиля из-за повышенного риска ДТП. Внимательнее стоит быть и пешеходам Северной столицы.

Кстати, последний раз повышенную погодную опасность в Петербурге объявляли 18 июля. Причиной также стали ливни и грозы.