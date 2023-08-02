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НовостиОбщество1 августа 2023 21:07

Комитет по транспорту Петербурга выберет перевозчика для социального такси в 2024 году

Прием заявлений среди транспортных компаний продлится до 15 сентября
Элеонора КУРЮМОВА
Прием заявлений среди транспортных компаний продлится до 15 сентября.

Прием заявлений среди транспортных компаний продлится до 15 сентября.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский комитет по транспорту объявил конкурс на поиск перевозчика для социального такси в 2024 году. Прием заявлений от транспортных компаний стартовал 1 августа. Он продлится до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Для участия в отборе необходимо подать заявление в комитет, расположенный на Исполкомской улице. Одно из главных условий – наличие в автопарке минимум одного транспортного средства, предназначенного для перевозки инвалидов, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, необходима парковка для заявленных автомобилей, а также помещение и оборудование для их техобслуживания и ремонта. Кстати, водители должны управлять транспортом не менее трех лет. С полным списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте администрации. Итоги подведут 31 октября.