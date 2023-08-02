Комитет по транспорту Петербурга выберет перевозчика для социального такси в 2024 году

Прием заявлений среди транспортных компаний продлится до 15 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский комитет по транспорту объявил конкурс на поиск перевозчика для социального такси в 2024 году. Прием заявлений от транспортных компаний стартовал 1 августа. Он продлится до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Для участия в отборе необходимо подать заявление в комитет, расположенный на Исполкомской улице. Одно из главных условий – наличие в автопарке минимум одного транспортного средства, предназначенного для перевозки инвалидов, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, необходима парковка для заявленных автомобилей, а также помещение и оборудование для их техобслуживания и ремонта. Кстати, водители должны управлять транспортом не менее трех лет. С полным списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте администрации. Итоги подведут 31 октября.