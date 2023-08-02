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НовостиОбщество1 августа 2023 22:43

Забор вокруг больницы Святой Евгении построят в сентябре в Петербурге

Вокруг медучреждения для ветеранов войн построят новую ограду
Элеонора КУРЮМОВА
Забор вокруг больницы Святой Евгении построят в сентябре в Петербурге.

Забор вокруг больницы Святой Евгении построят в сентябре в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Судьба деревянного забора вокруг комплекса зданий Красного креста в Петербурге решается на общинном собрании. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщество в социальной сети ВКонтакте «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети ВКонтакте.

– Зеленому и деревянному ограждению больницы Святой Евгении надоели годы забвенья. Оно решило уйти в музыканты, – цитирует сообщение издание.

Кстати, идею воссоздания первоначального забора обсуждали еще пять лет назад – в далеком 2018 году. Проект к тому моменту уже разработали специалисты. Ранее, примерно, в 1914 году ограждение представляло собой деревянную конструкцию из нескольких столбов на каменном цоколе. Основание ограды было сделано из досок. Заезжали в то время на территорию больницы через высокую арку, которая опиралась на столбы.