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НовостиОбщество2 августа 2023 5:56

Тепло и грозы: Атлантический циклон повлияет на погоду в Петербурге 2 августа

Тепло до +27 градусов и короткие дожди будут в Петербурге 2 августа
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Короткие дожди с грозами пройдут в Петербурге 2 августа.

Короткие дожди с грозами пройдут в Петербурге 2 августа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Петербурге продолжает радовать жителей теплом. Так, 2 августа воздух в Северной столице прогреется до +27 градусов. Однако вместе с жарой ожидаются и дожди. Они хоть и будут короткими, но могут принести с собой грозы. Такой прогноз передал главный специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня метеорологические условия в Петербурге сформирует передняя часть атлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, - уточнил синоптик.

Ветер подует юго-восточный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, а при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление изменится мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

А вот в четверг, 3 августа, температура снизится до +24 градусов. Также в этот день пройдут дожди с грозами.