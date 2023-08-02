Продавщица взяла с петербуржца более 30 млн рублей за два кольца с бриллиантами и пропала

Продавщица взяла с петербуржца более 30 млн рублей за золотые кольца с бриллиантами и пропала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга захотел купить два кольца с бриллиантами. Он подыскал продавщицу, которая смогла найти для него нужные украшения. Мужчина заплатил ей более 30 млн рублей и стал ждать свой товар. Однако даже спустя восемь месяцев так и не получил обещанные кольца. Тогда петербуржец отправил письмо женщине с просьбой вернуть деньги, но та так на него и не ответила. Добиваться возврата своих средств покупателю пришлось через суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина и женщина подписали акт о товаре, из которого следует, что продавщица продемонстрировала и оставила у себя для последующей перепродажи по большей цене золотые кольца с бриллиантами. В случае невозможности их продать, она имела право предложить покупателю заменить товар на аналогичный по рыночной стоимости товар и реализовать его, что тоже сделано не было, - добавили в пресс-службе.

В итоге суд взыскал с продавщицы 30 млн рублей. Также ей пришлось выплатить расходы на юриста - 50 тысяч рублей, и расходы на оплату госпошлины - 60 тысяч рублей.