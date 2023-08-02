Череда гроз и ливней на два дня сменят знойную жару в Петербурге

В городе пройдут дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплая и сухая погода не долго радовала жителей города. В ближайшее время в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого на территории Северной столицы будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 18 часов 2 августа до 6 часов 4 августа на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Желтый – это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. В правительстве Петербурга жителей города попросили по возможности не использовать свои машины из-за высокого риска ДТП. Пешеходам тоже нужно проявлять особую осторожность.