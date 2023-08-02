Жительница Петербурга по ошибке искупала 4-летнего сына в кипятке

Петербурженка по рассеянности облила кипятком 4-летнего сына. Фото: Артем КИЛЬКИН

4-летнего мальчика вечером 1 августа увезли с сильными ожогами из квартиры в Кировском районе Петербурга. Оказалось, что мама решила искупать сына, но вместо тазика с холодной водой, взяла ковш из емкости с кипятком. Малыша госпитализировали в Детскую больницу №1. Врачи диагностировали у него поражение 32 процентов поверхности тела. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчика увезли в больницу с термическими ожогами кипятком грудной клетки, ягодицы, спины, промежности, бедер от первой до третьей степеней. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Малыша поместили в реанимацию, - уточняет источник.

Напомним, что похожий случай произошел в Московском районе Петербурга 30 июля. Тогда пострадал 3-летний мальчик. Он опрокинул на себя емкость с кипятком и получил ожоги правой руки, живота и бедер первой степени. Ребенка увезли в больницу.