Туристы из Петербурга спасли пострадавшего иностранца в горах Северной Осетии

Пострадавшему иностранцу понадобилась медпомощь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристы, прибывшие из Петербурга в горы Северной Осетии, 1 августа обнаружили там пострадавшего иностранца. Мужчина пытался преодолеть Казбек, но получил травму. Петербуржцы сразу же связались со спасателями МЧС, и те отправились на помощь. Об этом пишет «Мойка 78» со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

- Петербуржцы обнаружили иностранного туриста 1 августа во время своего восхождения на Казбек. Известно, что пострадавший получил травму на высоте порядка 3,5 тысячи метров, - сообщает издание.

На место происшествия отправили пешую группу спасателей и вертолет Ми-8. ГУ МЧС России будет выяснять обстоятельства случившегося. Какие именно травмы получил иностранец, пока не сообщается. Его состояние тоже не уточнили.