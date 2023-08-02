Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:36

Туристы из Петербурга спасли пострадавшего иностранца в горах Северной Осетии

Петербуржцы вызвали спасателей для пострадавшего иностранца, застрявшего в горах Северной Осетии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пострадавшему иностранцу понадобилась медпомощь.

Пострадавшему иностранцу понадобилась медпомощь.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристы, прибывшие из Петербурга в горы Северной Осетии, 1 августа обнаружили там пострадавшего иностранца. Мужчина пытался преодолеть Казбек, но получил травму. Петербуржцы сразу же связались со спасателями МЧС, и те отправились на помощь. Об этом пишет «Мойка 78» со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

- Петербуржцы обнаружили иностранного туриста 1 августа во время своего восхождения на Казбек. Известно, что пострадавший получил травму на высоте порядка 3,5 тысячи метров, - сообщает издание.

На место происшествия отправили пешую группу спасателей и вертолет Ми-8. ГУ МЧС России будет выяснять обстоятельства случившегося. Какие именно травмы получил иностранец, пока не сообщается. Его состояние тоже не уточнили.