Больше половины жителей Петербурга ездят на такси только несколько раз в год

Большинство петербуржцев пользуются услугами такси лишь несколько раз в год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда машины нет или она сломалась, станция метро или остановка общественного транспорта находится слишком далеко, или когда просто не хватает времени на дорогу, люди прибегают к услугам такси. Однако оказалось, что петербуржцы не так часто ими пользуются. Большинство опрошенных жителей Северной столицы заявили, что добираются куда-либо на такси всего несколько раз в год. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- В ходе опроса, проведенного в рамках совместного проекта издания с «Единой картой петербуржца», выяснилось, что больше половины петербуржцев передвигаются на такси несколько раз в год, - говорится в исследовании.

При этом также больше половины опрошенных жителей Северной столицы отметили, что их не всегда устраивает цена поездки на такси. Еще 26% опрошенных считают, что она слишком высокая. И только для 13% петербуржцев назвали стоимость приемлемой.