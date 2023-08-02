Без вести пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Ленобласти

Ребенок вовремя не вернулся домой. Фото: "Лиза Алерт"

Во Всеволожском районе Ленобласти без вести пропал 11-летний мальчик. С 1 августа его ищут не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Школьник живет в Колтушах. Но во вторник ребенок не вернулся домой. С тех пор нет информации о его местонахождении.

- Рост мальчика составляет 134 сантиметра. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и зелеными глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что в день исчезновения 11-летний школьник был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, голубую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространять ориентировки, и в случае необходимости смогут отправиться на поиски мальчика.