Яхта затонула на мысе Флотский в Финском заливе

О пострадавших пока не сообщается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яхта потерпела бедствие в Финском заливе. Сообщение о том, что судно начало тонуть, поступило на службу 112 в среду, 2 августа около восьми часов утра. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Крушение яхты произошло на мысе Флотский, недалеко от базы Смолячково в Курортном районе, - рассказал источник.

Заявку в чрезвычайные службы подал директор АНО «Парусный центр». Информации о том, есть ли пострадавшие в происшествии, ведомства пока не сообщали.

Напомним, 21 июля в Финском заливе пострадал мужчина, который выпал из тонущего катера. В итоге пассажир умер в больнице. По версии следствия, трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности.