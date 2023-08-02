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НовостиОбщество2 августа 2023 9:21

Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ десантников Петербурга

Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ десантников Петербурга.

Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ десантников Петербурга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День Воздушно-десантных войск отмечают в России 2 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех причастных к этому празднику. Он отметил, что в Ленинграде первый авиационный десантный отряд был создан в 1931 году. Там служили более 50 тысяч петербуржцев.

- В Санкт-Петербурге работают ветеранские организации десантников.Мужественные, преданные Родине люди, хранители традиций воинского братства, они всегда будут примером для молодого поколения. Мы гордимся защитниками России, - отметил глава города.

Градоначальник пожелал десантникам крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в служении Отечеству.

Напомним, накануне Водоканал пообещал отключать фонтаны, если в них заметят купающихся.