Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ десантников Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День Воздушно-десантных войск отмечают в России 2 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех причастных к этому празднику. Он отметил, что в Ленинграде первый авиационный десантный отряд был создан в 1931 году. Там служили более 50 тысяч петербуржцев.

- В Санкт-Петербурге работают ветеранские организации десантников.Мужественные, преданные Родине люди, хранители традиций воинского братства, они всегда будут примером для молодого поколения. Мы гордимся защитниками России, - отметил глава города.

Градоначальник пожелал десантникам крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в служении Отечеству.

Напомним, накануне Водоканал пообещал отключать фонтаны, если в них заметят купающихся.