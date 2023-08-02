Мужчина ударил ножом друга в коммуналке в Петербурге и сдался полиции

Житель Петербурга вонзил нож в друга и сдался полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Застолье с алкоголем в коммунальной квартире на Курской улице в Петербурге обернулось поножовщиной. Два друга сидели в комнате 2 марта и мирно выпивали. Но все изменилось, когда их разговор коснулся общей знакомой. Один из мужчин в ходе ссоры оскорбил приятеля, взял со стола нож и стал угрожать. Второй же выбил оружие из руки гостя, но потом схватил его и воткнул лезвие товарищу в живот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Испугавшись за жизнь и здоровье друга, мужчина вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Ожидая приезд экстренных служб, он зажимал полотенцем рану потерпевшего, чтобы избежать сильной кровопотери, - уточнили в ведомстве.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он раскаялся в содеянном и просил у друга прощения, а тот заявил, что претензий не имеет. Несмотря на примирение сторон, нападавшему придется ответить за свой поступок в суде.