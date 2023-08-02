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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:16

Хулиган устроил стрельбу в Ленобласти и утопил ружье до приезда полицейских

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, который устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину задержали за хулиганство.

Мужчину задержали за хулиганство.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Ленобласти задержали мужчину, который устроил стрельбу на острове Большой Зеленец. К сотрудникам правоохранительных органов около двух часов ночи 1 августа обратился очевидец, который рассказал, что неизвестный размахивает предметом, похожим на ружье, и стреляет из него в воздух. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На месте происшествия опергруппой полиции задержан 37-летний неработающий житель поселка Парголово, однако ружья при нем обнаружено не было, поскольку еще до прибытия полицейских он утопил его в Ладожском озере, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На дебошира составили административный протокол за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.