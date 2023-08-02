Полицейские поймали 16-летнего подростка с двумя пакетиками наркотиков в Петербурге

Подростка отвезли в отдел полиции и обыскали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции во время патрулирования улиц в Приморском районе задержали ученика 10 класса школы №43. 16-летний парень вызвал подозрения, и оказалось, что он в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел около шести вечера 1 августа. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Подростка с Парашютной улицы доставили в отдел полиции, где при досмотре у него обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом. Это все отправили на экспертизу, - говорится в сообщении.

Известно, что ранее ребенок уже состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за мелкого хищения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне взрослый мужчина устроил стрельбу на улице в Ленобласти. Но когда к нему выехали полицейские, он выбросил ружье в водоем. Хулигана все равно задержали.