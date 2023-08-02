МЧС предупредило о ливнях и грозах в Петербурге 3 августа

В Петербурге пройдет дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге с четверга, 3 августа. О том, что теплая и сухая погода на время сменится на грозы и дожди, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 3 августа в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, в отдельных районах - грозы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной столице начинает действовать желтый уровень опасности. Он введен с 18 часов 2 августа до 6 часов утра 4 августа из-за дождей и гроз.

В Смольном объяснили, что желтый – это второй уровень, который обозначает потенциально опасную погоду. Петербуржцев попросили по возможности не пользоваться своими машинами из-за роста риска возникновения ДТП.