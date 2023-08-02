Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, что при купании в фонтанах можно заразиться инфекциями

Петербуржцев предупредили об опасности купания в фонтанах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Купание в фонтане ради забавы может обернуться печальными последствиями. Среди них не только общественное порицание, но и заражение различными инфекциями. В День воздушно-десантных войск, когда кто-то может захотеть освежиться в фонтане, Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, почему этого делать не стоит.

- Во-первых, фонтаны - это элементы благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид. Использование их не по прямому назначению, в том числе для купания в жаркую погоду небезопасно для человека, - отметили в ведомстве.

Вода в фонтанах обновляется не часто, также ее специально не очищают и не обеззараживают, как это делают в бассейнах. А при высоких температурах воздуха там начинают активно размножаться микроорганизмы. Поэтому при купании можно подхватить острую кишечную, респираторную, энтеровирусную и ротавирусную инфекции, конъюнктивит и вирусный гепатит А.

Кроме того, можно травмироваться при падении. Еще одну опасность несут подсветки и прочие коммуникации, так как от них можно получить разряд тока.