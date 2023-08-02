«Сапсаны» с 18 августа начнут делать новую остановку по пути из Петербурга в Москву

У «Сапсанов» с 18 августа появится новая остановка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Высокоскоростные поезда «Сапсан», курсирующие по маршруту Москва - Петербург - Москва, с 18 августа начнут останавливаться на станции Крюково. Изменения коснутся поездов №758, 761, 784 и 785. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, поезд №761 отправляется из Петербурга в 9:10, по пути делает остановки в Угловке, Вышнем Волочке и Крюково, и в 13:09 прибывает в Москву. №785 выезжает из Северной столицы в 21:00, останавливается в Чудово, Твери и Крюково, а в 00:51 оказывается в столице.

Из Москвы отправиться в Петербург можно в 07:00 на поезде №758. Он сделает остановки в Крюково, Вышнем Волочке, Угловке, Чудово и в 11:05 прибудет на конечную станцию. А поезд №784 уезжает из столицы в 20:50, высаживает пассажиров в Крюково, Твери и Чудово, а в 00:38 приходит в Северную столицу.

- Время в пути следования поездов не изменится. Билеты уже в продаже. Продажа билетов по маршруту Москва - Крюково - Москва не производится, - уточнили в пресс-службе.