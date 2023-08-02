Невский завод цветных металлов через суд выселили с промплощадки в Петербурге

Москвичи выселили завод цветных металлов с площадки в Невском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московское АО «Промтехинвестиции» (ПТИ) через суд выселило ООО «Невский завод цветных металлов» (НЗЦМ) с промплощадки в Петербурге. Речь идет о пяти объектах по улице Дорога на Петро-Славянку. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Столичная организация обратилась с иском в суд. Дело в том, что НЗЦМ в начале 2020 года арендовал здания возле Металлостроя у ООО «Втормет». В последствии эту компанию ликвидировали. В ноябре 2022 года ПТИ приобрело недвижимость. В арендном договоре говорилось, что собственник в праве расторгнуть этот контракт, если предупредит арендатора за месяц. В ПТИ так сделали в феврале 2023 года, попросив НЗЦМ освободить помещения до 20 марта. Однако арендатор так и не покинул здания. Поэтому собственник обратился в суд. Кроме того, он потребовав от невского завода по три тысячи рублей за каждый день неисполнения решения суда.

- Суд обязал «Невский завод цветных металлов» в течение месяца с момента вступления в силу решения суда освободить занимаемые нежилые помещения. А в случае неисполнения решения суда в установленный срок присудить к взысканию с НЗЦМ в пользу ПТИ судебную неустойку за каждый день неисполнения судебного акта в размере трех тысяч рублей до дня освобождения объектов, - говорится в решении суда.