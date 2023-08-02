Молодая девушка погибла в ДТП с двумя «Газелями» на КАД

20-летняя петербурженка погибла в ДТП на КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельное ДТП произошло днем 1 августа на 24 километре внутреннего кольца КАД. 20-летний водитель потерял контроль над «Газелью» и врезался в другую «Газель», стоявшую на обочине из-за поломки. Затем машина наехала на 41-летнего мужчину, который вышел ремонтировать свой транспорт. Он получил травмы. А пассажирка виновника аварии пострадала куда серьезнее и умерла до приезда медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир автомобиля «Газель» от полученных травм скончалась на месте. Водитель припаркованной машины с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован, - рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.