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НовостиПроисшествия2 августа 2023 13:23

Полуголый хулиган сорвал номера и поломал зеркала у двух автомобилей в Петербурге

Мужчина бегал по парковке в Петербурге и срывал номера с машин
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Босой хулиган повредил два припаркованных автомобиля петербуржцев. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Босой хулиган повредил два припаркованных автомобиля петербуржцев. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Неадекватный мужчина напугал жителей Фрунзенского района. Хулигана заметили утром 1 августа во дворе дома на Загребском бульваре. Он ломал зеркала, разбивал фары и срывал государственные номера с припаркованных машин. От его рук пострадали два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Местные жители позвонили в экстренные службы. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина попытался спрятаться от них под детской горкой на игровой площадке. Но росгвардейцы его нашли. Тогда и выяснилось, что причина неадекватного поведения была в выпитом алкоголе.

- Мужчина был в одних шортах и без обуви. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушители и доставили его в отдел полиции, - добавили в пресс-службе ведомства.