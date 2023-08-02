Полуголый хулиган сорвал номера и поломал зеркала у двух автомобилей в Петербурге

Босой хулиган повредил два припаркованных автомобиля петербуржцев. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Неадекватный мужчина напугал жителей Фрунзенского района. Хулигана заметили утром 1 августа во дворе дома на Загребском бульваре. Он ломал зеркала, разбивал фары и срывал государственные номера с припаркованных машин. От его рук пострадали два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Местные жители позвонили в экстренные службы. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина попытался спрятаться от них под детской горкой на игровой площадке. Но росгвардейцы его нашли. Тогда и выяснилось, что причина неадекватного поведения была в выпитом алкоголе.

- Мужчина был в одних шортах и без обуви. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушители и доставили его в отдел полиции, - добавили в пресс-службе ведомства.