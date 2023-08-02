Бизнесмена из Петербурга будут судить за махинации с переводом за рубеж 400 млн рублей

Уголовное дело передали в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить бизнесмена за махинации, с помощью которых он вывел за рубеж более 400 миллионов рублей. Мужчина был гендиректором нескольких организаций, которые торговали автомобильными запчастями. С 2014 по 2021 годы он заключал договоры с иностранными фирмами, а потом переводил туда деньги под предлогом покупки товара. Часть оплаченной партии доставляли, а часть денег – выводились на личные цели.

- В сентябре 2021 года и марте 2022 года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержаны трое фигурантов. В ходе обысков в жилых помещениях и офисах изъята документация и компьютерная техника и документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело на бывшего гендиректора передали в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. А расследования по поводу других фигурантов пока продолжается.