Пулково получил предупреждение от ФАС из-за несправедливых условий оплаты для операторов

В Пулково объяснили, что не нарушали законодательство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Пулково получил предупреждение от ФАС из-за разных условий по оплате для операторов на одинаковые услуги. По мнению ведомства, в этом есть признаки доминирования по отношению к операторам, которые работают на территории аэропорта.

- Организация должна в течение 3-х месяцев разработать и направить для согласования в ФАС единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги и типовой договор (включая существенные условия) на эти услуги, - подчеркнули в пресс-службе ФАС России.

Если Пулково не выполнит этих требования, ФАС вправе возбудить антимонопольное дело. В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» оперативно прокомментировали ситуацию.

- ВВСС использует единообразный подход к ценообразованию. Управляющая компания аэропорта согласует условия по оплате для операторов с регулятором и не допускает нарушения антимонопольного законодательства, - объяснили spb.kp.ru в пресс-службе Пулково.