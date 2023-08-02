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НовостиОбщество2 августа 2023 14:23

Пулково получил предупреждение от ФАС из-за несправедливых условий оплаты для операторов

Аэропорт Пулково обвинили в несправедливых условиях оплаты для операторов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Пулково объяснили, что не нарушали законодательство.

В Пулково объяснили, что не нарушали законодательство.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Пулково получил предупреждение от ФАС из-за разных условий по оплате для операторов на одинаковые услуги. По мнению ведомства, в этом есть признаки доминирования по отношению к операторам, которые работают на территории аэропорта.

- Организация должна в течение 3-х месяцев разработать и направить для согласования в ФАС единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги и типовой договор (включая существенные условия) на эти услуги, - подчеркнули в пресс-службе ФАС России.

Если Пулково не выполнит этих требования, ФАС вправе возбудить антимонопольное дело. В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» оперативно прокомментировали ситуацию.

- ВВСС использует единообразный подход к ценообразованию. Управляющая компания аэропорта согласует условия по оплате для операторов с регулятором и не допускает нарушения антимонопольного законодательства, - объяснили spb.kp.ru в пресс-службе Пулково.