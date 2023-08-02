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НовостиПроисшествия2 августа 2023 14:51

Петербурженка пройдет экспертизу в психиатрической клинике после попытки поджечь военкомат

Женщина проведет месяц в психиатрической клинике после попытки поджечь военкомат в Сестрорецке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд отправил подозреваемую в психиатрическую клинику.

Суд отправил подозреваемую в психиатрическую клинику.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сестрорецкий районный суд в Петербурге принял решение по поводу женщины, которую обвиняют в поджоге военкомата Кронштадтского и Курортного районов. Ее планируют направить в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив подозреваемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы сроком на 30 суток, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Напомним, 1 августа женщина пришла к военкомату с двумя «коктейлями Молотова». Она очень нервничала. Внимание охранника также привлек запах горючего. Поэтому петербурженку задержали.