Группа компаний «Самолет» построит жилой квартал «Невская Долина» под Петербургом

На территории ЖК появятся две школы и пять детсадов. Фото: ГК "Самолет"

Во Всеволожском районе Ленинградской области появится мини-город, который построит группа «Самолет». Новый жилой квартал «Невская Долина» возведут в пригороде Петербурга. Помимо домов, там обустроят социальную и торговую инфраструктуру. Предполагается, что в «Невской Долине» будут жить 21,5 тысячи жителей.

- На территории появятся разноэтажные дома высотой от 12 до 18 этажей. Общая площадь квартир составит 776 814 «квадратов». Светлые, с яркими акцентами фасады жилых домов объединены дизайн-кодом с финскими мотивами – «Скандинавия». В отделке и благоустройстве будет превалировать натуральный камень, а гармонию с окружающей природой подчеркнут открытые поляны, многочисленные зеленые насаждения, - рассказали в пресс-службе компании.

Для удобства жителей возведут две большие общеобразовательные школы и пять детских садов. Продажи квартир в семи домах стартовали в начале августа. Их передадут собственникам с чистовой отделкой. По желанию жильцов, можно сразу установить кухонный гарнитур, технику и сделать дизайн на выбор. Первый этап сдачи готового жилья – I квартал 2026 года.