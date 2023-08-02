После гибели двух мужчин от удара током в Петербурге возбудили уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После гибели двух мужчин от удара током на территории Красносельского района возбуждено уголовное дело. Напомним, инцидент произошел на Нарвской улице вечером 25 июля, когда мужчины пытались своровать кабель. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По предварительным данным, мужчины погибли от обрыва и возгорания высоковольтного провода.

Напомним, тела мужчин нашли, когда они уже тлели. Фрагменты одежды сохранились лишь на одном из мужчин. Сначала предполагалось, что местные жители просто не заметили кабель в траве и случайно дотронулись до него.