Петербуржца арестовали по делу о поджоге военкомата в Центральном районе

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, который поджег военкомат в Центральном районе. Напомним, инцидент произошел 31 июля около семи часов вечера. Мужчина пришел к зданию вместе со знакомыми. При себе у него была бутылка с горючим. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Подозреваемого задержали 1 августа. В этот же день ему предъявили обвинение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге суд арестовал преступника на два месяца. В следственном изоляторе он будет, как минимум, до 30 сентября.

Напомним, женщину, которая пыталась поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов, на месяц отправили в психиатрическую клинику для прохождения медицинской экспертизы.