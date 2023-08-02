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НовостиПроисшествия2 августа 2023 15:29

Петербуржца арестовали по делу о поджоге военкомата в Центральном районе

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца за поджог военкомата в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, который поджег военкомат в Центральном районе. Напомним, инцидент произошел 31 июля около семи часов вечера. Мужчина пришел к зданию вместе со знакомыми. При себе у него была бутылка с горючим. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Подозреваемого задержали 1 августа. В этот же день ему предъявили обвинение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге суд арестовал преступника на два месяца. В следственном изоляторе он будет, как минимум, до 30 сентября.

Напомним, женщину, которая пыталась поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов, на месяц отправили в психиатрическую клинику для прохождения медицинской экспертизы.