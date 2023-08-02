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НовостиОбщество2 августа 2023 16:21

Спикер Бельский заявил, что съезд с КАД на Дорогу жизни строить не будут

Глава ЗакСа Петербурга назвал строительство съезда с КАД на Дорогу жизни нецелесообразным
Элеонора КУРЮМОВА
Спикер Бельский заявил, что съезд с КАД на Дорогу жизни строить не будут.

Спикер Бельский заявил, что съезд с КАД на Дорогу жизни строить не будут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава ЗакСобрания Петербурга Александр Бельский заявил, что в регионе не будут строить съезд с КАД на Дорогу жизни. Спикер объяснил это нецелесообразностью трат. Об этом председатель рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

– Один из жителей спросил меня, построят ли съезд с КАД на Дорогу жизни. Как и обещал, уточнил информацию у коллег из профильных ведомств, – уточнил глава законодательного органа.

Он добавил, что ради небольшого участка дороги пришлось бы снести множество зданий и сооружений. Тем не менее над улучшением дорожной ситуации для жителей Всеволожска продолжают работать. Чиновник также напомнил, что КАД значится федеральным объектом. Поэтому вопросы строительства съездов входят в компетенцию ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Кстати, оставить обращение можно напрямую на сайте учреждения.