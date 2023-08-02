Спикер Бельский заявил, что съезд с КАД на Дорогу жизни строить не будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава ЗакСобрания Петербурга Александр Бельский заявил, что в регионе не будут строить съезд с КАД на Дорогу жизни. Спикер объяснил это нецелесообразностью трат. Об этом председатель рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

– Один из жителей спросил меня, построят ли съезд с КАД на Дорогу жизни. Как и обещал, уточнил информацию у коллег из профильных ведомств, – уточнил глава законодательного органа.

Он добавил, что ради небольшого участка дороги пришлось бы снести множество зданий и сооружений. Тем не менее над улучшением дорожной ситуации для жителей Всеволожска продолжают работать. Чиновник также напомнил, что КАД значится федеральным объектом. Поэтому вопросы строительства съездов входят в компетенцию ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Кстати, оставить обращение можно напрямую на сайте учреждения.